Fedez vince la causa contro il Codacons (e festeggia con un balletto)

La scorsa primavera il Codacons aveva querelato Fedez per le critiche espresse sui social dal rapper contro l'associazione dei consumatori italiana.

Quella di Fedez era una risposta all'azione intrapresa dal Codacons contro la piattaforma per il crowdfunding utilizzata dal cantante e da sua moglie Chiara Ferragni per la loro raccolta fondi in favore della sanità. Secondo il Codacons, infatti, GoFundMe applicava commissioni illegittime sulle donazioni.

Ora però questa storia si chiude con Fedez che vince la causa intentata contro di lui dall'associazione dei consumatori. Per il Tribunale di Milano, infatti, la querela del Codacons è "infondata" e "inammissibile" in quanto il rapper si limitava ad esercitare il suo diritto di critica.

Appresa la notizia dell'assoluzione, Fedez ha voluto festeggiare con un divertente (ed imperdibile) balletto eseguito davanti all'albero di Natale con il quotidiano tra le mani.

Chi segue la celebre coppia sa bene che i Ferragnez non sono nuovi a scontri con il Codacons. Uno degli ultimi attacchi dell'associazione dei consumatori è stato rivolto lo scorso settembre a Chiara Ferragni, accusata di blasfemia per aver posato per Vanity Fair come Madonna del Sassoferrato.

(Credits photo: Twitter/Fedez)