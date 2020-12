Madonna fa il suo primo tatuaggio (a 62 anni)

Madonna, a 62 anni (compiuti lo scorso 16 agosto), ha deciso di farsi incidere sulla pelle il suo primo tatuaggio e ha scelto di condividere tutti i passaggi di questo momento con i suoi fan attraverso un post sul suo canale Instagram.

Ma cosa ha scelto di farsi tatuare? Si tratta di una scritta piccola e molto discreta, ma allo stesso tempo decisamente significativa, composta dalle iniziali dei nomi dei suoi 6 figli: LRSMES.

La prima e la seconda lettera sono le iniziali dei suoi figli naturali, Lourdes Maria Ciccone (nata nel 1996 dalla relazione della popstar con il personal trainer Carlos Leon) e Rocco Ritchie (nato nel 2000 dalla relazione con il regista Guy Ritchie). Seguono i nomi dei 4 figli adottati dalla cantante in Malawi: David Banda, Mercy James e le gemelle Stella ed Esther.

La scritta è stata incisa sull'interno del polso ed è stata realizzata in uno tra i più famosi negozi di tatuaggi a Los Angeles, il Shamrock Social Club di Hollywood.

Su Instagram la popstar ha postato diverse foto che vanno dalla scelta del tatuaggio alla sua realizzazione. le foto sono accompagnate da una didascalia che recita: “Inked for The Very First Time” (cioè "tatuato per la prima volta"), un omaggio al suo successo del 1984 "Like a Virgin".

(Credits photo: Instagram/madonna)