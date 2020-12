Taylor Swift pubblica l'album "Evermore" a pochi mesi dal precedente

Taylor Swift non fa aspettare i suoi fan e ha pubblicato, alle ore 6:00 di questa mattina, un nuovo album. Si chiama "Evermore" e arriva a pochissimi mesi dal precedente "Folklore" (arrivato a luglio 2020).

In un lungo post su Instagram, l'artista ha spiegato il perché di questa scelta. "Per dirla chiaramente, non riuscivamo a smettere di scrivere canzoni. Per provare a dirla in modo un più poetico, era come se fossimo ai margini dei boschi di 'folkloristici ' con una una scelta: voltarci e tornare indietro o spingerci più lontano nella foresta di questa musica. Abbiamo scelto di approfondire. Non l'avevo mai fatto prima. In passato ho sempre trattato gli album come epoche una tantum, passando dalla pianificazione del prossimo dopo che un album era stato pubblicato. C'era qualcosa di diverso in Folklore. Nel farlo, mi sono sentita meno come se stessi partendo e più come se stessi tornando. Ho amato l'evasione che ho trovato in questi racconti immaginari / non immaginari. Ho adorato il modo in cui avete accolto i paesaggi onirici, le tragedie e le storie epiche di amore perduto e ritrovato nelle vostre vite. Quindi ho continuato a scrivere di questo. E ho adorato creare queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB e Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche accolto alcuni nuovi (e di vecchia data) amici al nostro tavolo da cucina musicale..."

Taylor ha fatto uscire in contemporanea anche il video del primo singolo "Willow", che potete vedere qui sotto.