Britney Spears e Backstreet Boys: fuori il featuring atteso da 20 anni

Da oggi, 11 dicembre, è disponibile su tutte le piattaforme digitali l'edizione Deluxe del nono album di Britney Spears, "Glory", che era stato pubblicato poco più di 4 anni fa, il 26 agosto 2016.

La nuova versione del disco, però, contiene due grandi sorprese per i fan: il singolo inedito "Swimming in the Stars" e un brano realizzato in collaborazione con i Backstreet Boys, intitolato "Matches".

Britney, presentando Glory Deluxe ai fan su Instagram, ha rivelato anche l'uscita dell'inedito "Matches" realizzato insieme ai suoi amici Backstreet Boys: la cantante si è detta entusiasta per questa collaborazione e ansiosa di conoscere l'opinione del pubblico.

Anche i Backstreet Boys hanno commentato sui social l'uscita del brano definendo ,questa giornata "gloriosa" (con chiaro riferimento al nome dell'album di Britney). Nel post, poi, il gruppo ha rivelato che questa collaborazione era attesa dai fan da 20 anni, e finalmente questo giorno è arrivato!

Ascolta il brano realizzato da Britney Spears in collaborazione con i Backstreet Boys.

(Credits photo: Instagram/britneyspears)