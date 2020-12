L'ultimo desiderio di Pau Donés: gli Jarabe de Palo pubblicano la clip “Misteriosamente Hoy”

Pau Donés continua a commuovere i suoi fan. Scomparso il 9 giugno, all’età di 53 anni, per la recidiva di un cancro al colon che lo aveva colpito nel 2015, il fondatore e frontman degli Jarabe de Palo è riapparso come per incanto agli occhi del pubblico, protagonista del video di “Misteriosamente Hoy”. Il brano è la seconda traccia del decimo album in studio della band, dal titolo “Tragas o escupes”, e il secondo singolo estratto dopo “Eso que tú me das”, pubblicato il 25 maggio scorso.

Il videoclip esce postumo. Prima di lasciare la vita terrena, l’artista spagnolo aveva espresso il desiderio di immortalare un momento per lui tanto comune quanto intimo. Così, se ad accompagnarlo nella clip del primo singolo era stata la figlia sedicenne Sara, stavolta il partner scelto è stato il suo cane Noodles: “Vorrei semplicemente fare un video in cui appaio con Noodles – aveva espresso le sue volontà Donés - mentre passeggiamo insieme per le montagne, scherziamo sull’erba e ci godiamo il cielo infinito, il sole e la natura che ci circonda, vivendo il momento, senza pensare a niente. Semplicemente questo, niente di più, Noodles, io e la montagna. Riuscire a trasmettere quella sensazione mi renderebbe felice”.

Il video è stato realizzato in Catalogna, nella Val d’Aran. Il brano è un inno alla gioia e una sorta di testamento di Pau Donés. Il cantautore iberico, particolarmente amato anche in Italia grazie alle sue collaborazioni con Jovanotti, Niccolò Fabi, Ermal Meta e i Modà, ha lavorato incessantemente fino a pochi giorni prima della sua morte, raccontando l’importanza di sentirsi in armonia con sé stessi. Proprio di questo parla il brano che fa da cornice ai momenti felici con Noodles.

La prima strofa recita così: “Misteriosamente oggi, non mi manca niente. Non aspetto nessuno, tutto è calmo. Non ho conflitti da risolvere, né dubbi né miraggi. Mi diverto a guardare l’alba, non mi sento in colpa, niente mi spaventa. La vita non mi pesa più, la vita ne vale la pena, mi sento bene con me stesso. Non ho niente da fare, solo tempo da perdere e il cuore calmo”.