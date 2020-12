Andrea Bocelli canta con la figlia Virginia un'“Hallelujah” da brividi

Andrea Bocelli è tornato sul palco nel periodo natalizio con un live speciale senza precedenti. Per l’occasione lo ha fatto attraverso occhi e voce speciali: quelli di sua figlia Virginia. La bambina, di 8 anni, si è esibita sul palco del Teatro Regio di Parma con il tenore durante il concerto di Natale “Believe in Christmas”, prodotto da Driift in collaborazione con Maverick Management e Almud e trasmesso in streaming globale dal Teatro Regio di Parma.

I due hanno intonato insieme “Hallelujah”. Il live è legato al diciottesimo album in studio del cantante di Lajatico, “Believe”, pubblicato lo scorso 13 novembre dall’etichetta Sugar e immediatamente balzato al comando di tutte le classifiche di vendita mondiali.

Celebre per la sua tradizione per il Festival Verdi, che si tiene tutti gli anni nel mese di ottobre, gli spazi del Teatro Regio di Parma si sono rivelati particolarmente adatti all’evento, la cui direzione artistica è stata affidata a Franco Dragone, che è stato visto in oltre 100 paesi del mondo. Tra gli ospiti anche Zucchero, Cecilia Bartoli, Clara Barbier Serrano e Anastasiya Petryshak. La scena l’ha però rubata la piccola Virginia, che sembra aver ereditato tutto il talento di chi l’ha messa al mondo.

L'esibizione è da brividi.