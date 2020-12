La figlia di Beyoncé nominata ai Grammy a soli 8 anni

Blue Ivy Carter ha ricevuto una nomination ai Grammy 2021 grazie al video "Brown Skin Girl", nella categoria Miglior video dell’anno. La talentuosa figlia di Beyoncé e Jay-Z ha soli 8 anni ed è l'artista più piccola che abbia mai ricevuto un riconoscimento del genere.

La piccola si è distinta più volte per le sua qualità canore... del resto con due genitori così non poteva essere altrimenti. Era il 2016 quando apparve con il papà nel video di "Glory". Poi ha avuto un grandissimo successo per la sua partecipazione alla colonna sonora della pellicola "Il Re Leone".

Beyoncé e Jay-Z sono molto orgogliosi di lei... del resto buon sangue non mente!

Qui il video.