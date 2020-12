Michele Bravi annuncia l’uscita de “La geografia del buio” e dichiara: “A Sanremo 2021 non ci sarò”

Michele Bravi è pronto a tornare in scena con quello che si preannuncia essere un disco dai contenuti molto profondi. Si intitola “La geografia del buio” e sarà disponibile su tutte le piattaforme e i formati a partire dal 29 gennaio del 2021.

“Questo disco è la storia di come il dolore umano possa trovare uno spazio dentro l’anima di chi lo accoglie e di come abbracciare la propria fragilità sia un atto di estrema e incontenibile forza – ha scritto l’artista sui social - Questo è un disco nato nel tempo più incerto per il nostro mondo e, seppure ancora inedito, ne ha già affrontate tante. Grazie per la gentilezza con cui l’avete aspettato e per la curiosità di scoprirlo e viaggiarci dentro. Sono tanto grato della community che siete e spero davvero di poter rispondere al vostro calore con dieci canzoni spesse come una sciarpa di lana intorno al collo”.

Nell’annunciare l’uscita dell’album, Michele Bravi ha voluto anche mettere a tacere le voci sulla sua possibile presenza al Festival di Sanremo 2021. A questa edizione il cantante ha deciso di non partecipare: “Aggiungo una nota che non vuole essere polemica ma solo un gesto di onestà per il mio pubblico che con tanta pazienza aspetta questo lavoro da più di un anno – ha scritto in proposito - Mi state chiedendo se ci sarò anche io a Sanremo 2021 e tanti di voi mi scrivono in trepidante attesa. Ci tengo io a dirvelo in prima persona: per questa edizione la risposta è no”.

Al momento, dunque, Michele Bravi sembra concentrato esclusivamente sul suo nuovo disco: “La geografia del buio è un disco che parla di umanità in maniera tanto delicata e morbida e che scopre nuove possibilità di orientarsi in un mondo che sembra apparentemente senza luci o indicazioni certe. Stavolta, per davvero, non vedo l’ora – ha concluso - Tanto grato e felice per tutto”.