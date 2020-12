Novità in vista per Dua Lipa: è tornata in studio di registrazione

Dua Lipa è pronta a farci ascoltare nuova musica? A quanto pare, sembrerebbe proprio di sì. Qualche ora fa, la cantante ha pubblicato nelle storie di Instagram la foto di uno studio di registrazione... dove si vede anche il cagnolino che lei e il compagno hanno adottato da poco.

Non ci sono dubbi, quindi. Dua ha in serbo una novità gustosissima e in fan sono letteralmente in trepidante attesa. Questo 2020, per lei è stato davvero un grandissimo successo. Sempre in vette alle classifiche, il suo "Future Nostalgia" ha spopolato.

Per non parlare dei suoi outfit, che sono copiatissimi dai suoi follower.