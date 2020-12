Dolly Parton: fuori il nuovo album natalizio "A Holly Dolly Christmas"

La regina della musica country torna ad essere anche protagonista del Natale lanciando il nuovo album dedicato a queste festività intitolato "A Holly Dolly Christmas", ricco di collaborazioni importanti.

La tracklist comprende un nuovo singolo, intitolato "Mary Did You Know?": un brano pieno di speranza in cui racconta che le cose belle posso accadere in qualsiasi momento. La stessa Dolly Parton lo ha definito dolcissimo.

Tanti i featuring di altissimo livello: c'è Miley Cyrus che duetta sulle note di "Christmas Is". Michael Bublé presta la sua voce nel brano "Cuddle Up, Cozy Down Christmas". Randy Parton, fratello della cantante, duetta con la cantante in "You Are My Christmas". Willie Nelson presta la sua voce al brano "Pretty Paper", mentre Billy Ray Cyrus, papà di Miley e grande nome della musica country, duetta con la Parton in "Christmas Where We Are".

Recentemente Dolly Parton era tornata a far parlare di sé anche per una donazione di 1 milione di dollari in favore della ricerca per un vaccino contro il Covid e per l'esordio su Netflix con "Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics".

(Credits photo: Instagram/dollyparton)