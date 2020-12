Eminem, fuori oggi a sorpresa “Music To Be Murdered By – Side B”

Eminem, al secolo Marshall Mathers, ha deciso di stupire i suoi tantissimi fan, pubblicando a sorpresa “Music To Be Murdered By – Side B”, il suo nuovo disco che rappresenta la seconda parte del precedente lavoro, uscito il 17 gennaio del 2020.

Potrebbe sembrare un’edizione deluxe dell’ultimo album, ma in realtà è un progetto totalmente nuovo, contenente ben 16 tracce inedite. Sono tanti i featuring che Eminem ha scelto di realizzare. Nel disco figurano, infatti, i nomi di Skylar Grey, Dr. Dre, Ty Dolla $ign, Sly Piper, MAJ e White Gold.

Oggi è stato pubblicato anche il video del primo singolo estratto dal nuovo lavoro, intitolato “GNAT”. La clip è stata diretta da Cole Bennett e ci sono numerosi riferimenti all'emergenza sanitaria: in una delle scene, infatti, il rapper indossa una tuta protettiva e disinfetta l’ambiente circostante, mentre nel testo si parla apertamente del Coronavirus, con riferimenti anche alle misure di contenimento come il distanziamento sociale e le mascherine, e anche a Trump e alla sua gestione della pandemia. Come sempre, insomma, Eminem si dimostra al passo con i tempi.