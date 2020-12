Tanti auguri a Billie Eilish: oggi l’artista compie 19 anni

Oggi è il compleanno di Billie Eilish: nata a Los Angeles il 18 dicembre del 2001, la cantante spegne 19 candeline. È giovanissima, eppure la sua breve carriera è già costellata di successi. Se Billie è considerata una vera e propria star è perché ha talento da vendere.

Cresciuta a Highland Park, in California, la ragazza in realtà è una figlia d’arte, perché è cresciuta in una famiglia di attori e musicisti. Ha iniziato a comporre canzoni a soli 11 anni, anche grazie all’influenza del fratello maggiore che aveva già una band.

La carriera di Billie è ufficialmente iniziata nel 2016 quando, a soli 15 anni, ha pubblicato il suo primo singolo, intitolato “Ocean Eyes”, su SoundCloud. Il brano ha suscitato subito l’interesse dell’etichetta Interscope Records di proprietà della major Universal. La canzone è stata così diffusa e ad oggi il video conta oltre 60 milioni di visualizzazioni.

Dopo aver ottenuto il suo primo contratto discografico, Billie ha proseguito pubblicando altri brani che poi sono stati raccolti nell’EP “Don’t Smile At Me”, prodotto dal fratello Finneas. Tra queste canzoni, le più note sono “Bellyache”, “Watch” e “Copycat”. Il successo della giovane artista ha continuato a crescere, anche grazie alla serie tv “13 Reasons Why”, per la cui colonna sonora sono stati scelti due suoi brani, “Bored” e “Lovely”.

Dopo vari altri brani, nel 2018 Billie ha pubblicato il suo album di debutto, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” con il quale ha ottenuto la consacrazione a livello internazionale, soprattutto grazie al brano “Bad Guy” che ha scalato tutte le classifiche. A quel punto Billie ha iniziato a fare tour in tutto il mondo, conquistando sempre più fan e vincendo anche tantissimi premi, tra i quali cinque Grammy Awards, due American Music Awards, due MTV European Music Awards, tre MTV Video Music Awards e diversi altri riconoscimenti.

Billie Eilish rappresenta la Generazione Z, ossia quella che comprende, secondo i sociologi, i giovani nati tra il 1995 e il 2010: è ancora giovane e si sta confrontando con il prezzo della fama, ma non ha paura, anzi, mostra un grande coraggio e risponde sempre per le rime agli haters o al body shaming, fenomeno che cerca di evitare indossando abiti larghi, anche perché vuole essere apprezzata per la sua musica e non per il suo aspetto fisico. Il 26 febbraio 2021 uscirà persino un documentario che racconterà la sua storia, intitolato “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”. Questa giovane artista, insomma, ha già raggiunto importanti traguardi ma la sua carriera è solo all’inizio e di certo riuscirà ancora a stupire i fan.