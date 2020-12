Sanremo 2021: i Jalisse ricevono il 24esimo "no" a partecipare

L’ennesima cocente delusione per i Jalisse viaggia sui social: "Niente da fare, non riusciamo ad azzeccare una canzone che possa interessare al Festival! Saranno i testi poco validi? Le musiche brutte? La voce? Il nome Jalisse? O cosa? Chi ce lo dice per favore?" questo il post pubblicato sui social da Fabio Ricci.

Per i Jalisse il Festival di Sanremo sembra ormai diventato tabù. Dal 1997, anno in cui trionfarono con il brano "Fiumi di parole", Alessandra Drusian e Fabio Ricci non sono più riusciti a far parte della lista dei cantanti in gara, ricevendo ben 24 “no” in 24 anni di tentativi. E venerdì sera è arrivata l'ultima delusione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jalisse (@jalisse_official)

Il duo tornò a farsi vedere dal grande pubblico grazie alla partecipazione al talent di Amadeus “Ora o mai più”, ma evidentemente il palco dell’Ariston è ben altra cosa, e per ora resta ancora inaccessibile.

Da qui il lungo sfogo di Fabio Ricci, lasciato ad un post pieno di amarezza e interrogativi: “Si perché se sapessi le motivazioni migliorerei il tiro per essere accettato, ma niente! E non voglio farmi trascinare dall'idea che per partecipare bisogna essere amici di qualcuno o gestiti da qualcun altro. Effettivamente sentire che tutti sono amici crea un certo imbarazzo, ma leggo spesso dalle interviste che i brani accettati al Festival sono tutti assolutamente bellissimi, di valore, altrimenti a che servirebbe ascoltarli tutti?".