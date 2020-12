Eminem chiede scusa a Rihanna nel suo nuovo brano "Zeus"

Lo scorso venerdì 18 dicembre Eminem ha lanciato inaspettatamente un nuovo album intitolato "Music To Be Murdered By – Side B" e, sempre a sorpresa, ha colto l'occasione per scusarsi con la collega Rihanna per un episodio avvenuto qualche tempo fa.

Nel 2019, infatti, era finita in rete una traccia in cui il rapper si diceva "dalla parte di Chris Brown", al tempo accusato di aggressione nei confronti della cantante. Il portavoce del rapper, Dennis Dennehy, aveva subito chiarito la cosa spiegando che si trattava di un brano scritto diversi anni prima e che i due cantanti sono in ottimi rapporti (infatti hanno anche collaborato per diversi brani come "Love the Way You Lie" e "The Monster").

Ora però il rapper ha voluto evidentemente ribadire la sua posizione, scusandosi pubblicamente con Rihanna in "Zeus", 14esima traccia dell'album "Music To Be Murdered By – Side B", cantata con White Gold. Nel brano Eminem afferma letteralmente di scusarsi con tutto il cuore con Rihanna per quella canzone che è trapelata, aggiungendo: "Mi dispiace, Ri, non era destinata a causarti dolore".

Puoi ascoltare il brano qui:

(Credits photo: Instagram/eminem e badgalriri)