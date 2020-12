Beatles: guarda il trailer ufficiale del documentario "Get Back"

Si chiama "Get Back" ed è il nuovo documentario dedicato ai Beatles, diretto da Peter Jackson (regista de "Il Signore degli Anelli"). L'uscita della pellicola è attesa in agosto 2021, ma in queste ore è stato rilasciato il trailer ufficiale, un regalo di Natale per tutti gli ammiratori della band inglese.

Per confezionare un film, che già odora di successo, il cineasta ha visionato 60 ore di filmati, la maggior parte inediti, e a più di 150 ore di audio. Il docu-film accompagna il telespettatore durante le fasi della realizzazione del loro primo spettacolo dal vivo e ci fa vedere come sono nati ben 14 brani dei Fab Four. Ciliegina sulla torta: la pellicola mostra anche l'ultima sensazionale esibizione del gruppo sul tetto della Apple a Londra.

Il regista commenta così il trailer: "Volevamo regalare ai fan dei Beatles di tutto il mondo una festa per le vacanze, quindi abbiamo messo insieme quest’anteprima di cinque minuti del nostro prossimo film The Beatles: Get Back. Ci auguriamo che possa portare un sorriso sui volti di tutti e un po’ di gioia tanto necessaria in questo momento difficile".

La lavorazione della pellicola, a causa del Covid, ha subito dei rallentamenti, e anche per questo motivo la produzione ha deciso di rilasciare ora il trailer.