Billie Elish cambierà colore di capelli: “Sarà la fine di un’era”

Billie Elish ha abituato i suoi fan a trasformazioni continue. Il suo look sempre sopra le righe denota un estro stilistico particolarmente apprezzato tra i suoi seguaci. Tinte bicolor azzardate, abiti extrasize e forme sempre ben coperte hanno caratterizzato le apparizioni pubbliche della pluripremiata cantante di Los Angeles, ormai sulla scena da quasi un lustro ma che la scorsa settimana ha compiuto appena 19 anni.

La sua chioma nera con radici verdi sta però per essere accantonata. A darne l’annuncio è stata l’artista stessa sui social network. In una delle sue Instagram stories si è così espressa, come di consueto in modo colorito: “Va******lo ragazzi. Smettetela di prendermi in giro, mio dio! Vi sto facendo un album, c***o. Non lo faccio uscire se continuate a prendere in giro i miei capelli. State zitti!”.

Quando avverrà questa rivoluzione è presto svelato: subito dopo l’uscita del documentario speciale sulla sua vita e sulla sua carriera, dal titolo “The World’s a Litte Blurry”, la cui messa in onda su Apple Tv è prevista per il prossimo 26 febbraio: “Cambierò capelli subito dopo. Sarà la fine di un'era, vi darò una nuova era. Ho un annuncio da fare, ho un po’ di roba pronta da far uscire”. Ai fan non resta che far scattare il countdown.