Sanremo 2021, gli artisti e il pubblico saranno messi in quarantena su una nave da crociera?

La produzione del Festival di Sanremo sta escogitando un modo per realizzare la celebre kermesse musicale anche durante la pandemia, assicurando a tutti i partecipanti il massimo della sicurezza. Qualche giorno fa Dagospia ha pubblicato un’indiscrezione circa l’organizzazione del Festival del 2021 e pare che potrebbe trattarsi della verità: la produzione starebbe pensando di ospitare il cast e il pubblico su una nave da crociera, la Smeralda, affinché possano restare in quarantena per l’intera durata del Festival.

Questa soluzione consentirebbe di svolgere le serate del Festival normalmente e in totale sicurezza, senza rischiare contagi e senza dover utilizzare i camerini angusti del Teatro Ariston. L’ipotesi della collaborazione con Costa Crociere al momento è al vaglio dell’organizzazione di Sanremo, anche se le decisioni ufficiali arriveranno solo a metà gennaio.

In sostanza, con questo progetto si creerà una “bolla” simile a quella già realizzata negli Stati Uniti per far sì che il campionato dell’NBA fosse portato a termine. Secondo questo progetto, gli artisti e il pubblico, per un totale di circa 3400 persone, dovranno effettuare un tampone e poi restare sulla nave Smeralda fino al 2 marzo, la data di inizio del Festival. A quel punto verranno imbarcati e accompagnati al porto, da dove partiranno su dei pulmini per raggiungere il teatro Ariston. Lo staff tecnico, la sala stampa, le radio e i vari presidi televisivi del daytime, invece, utilizzerebbero come base il Palafiori che si trova nelle vicinanze del teatro. Se il progetto dovesse andare in porto, dunque, Sanremo 2021 si farà, anche se di certo sarà un Festival un po’ diverso dal solito, quanto meno per chi lo vivrà in prima persona, sul palco e dietro le quinte.