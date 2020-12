Michael Jackson: venduto il ranch "Neverland" per 22 milioni di dollari

Un miliardario uomo d'affari del Montana ha acquistato il ranch da favola "Neverland", appartenuto a Michael Jackson. Una struttura meravigliosa e imponente, che il compratore Ron Burkle ha fatto sua per 22 milioni di dollari, al di sotto del suo prezzo di vendita originale.

Poco prima della morte, Michael aveva molti debiti a causa del suo stile di vita, quindi fu costretto a vendere la struttura alla Colony Capital di Thomas Barrack Jr. per 22,5 milioni. Il prezzo oggi per il Sig. Burkle è considerato onesto. Il ranch negli anni ha subito una forte svalutazione, anche per le vicende che negli ultimi anni hanno travolto la memoria dell'artista.

Nel 2003, la dimora - che si trova a 65 chilometri da Santa Barbara - è stata perquisita dalle forze dell'Ordine, a seguito delle accuse di abusi sessuali su minori rivolte al cantante. All'interno furono trovate alcune immagini e foto pedopornografiche. La pop star poi nel 2005 è stata assolta. Un'altra bufera è arrivata sulla sua memoria a seguito dell'uscita del documentario "Leaving Neverland", dove due persone puntano il dito contro Jackson e lo accusano di avere abusato di loro quando erano bambini.