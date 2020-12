"Buona Fortuna" è il nuovo album dei Modà in uscita nel 2021

I Modà sono pronti per allietare tutti i fan con un nuovo album in studio. Si chiamerà "Buona Fortuna" e uscirà nel 2021. La band milanese ha pubblicato un video sui social per augurare a tutti buone feste, e alla fine Kekko ha svelato quali saranno i prossimi piani.

Si tratta del nono disco del gruppo, in arrivo a due anni di distanza dal precedente "Testa o croce", che ha avuto un enorme successo. "Buona Fortuna" sarà l'album della ripartenza. Già dal titolo si capisce la speranza dei Modà di lasciarsi questo funesto 2020 alle spalle e di tornare al più presto alla normalità. Un augurio per tutti.

Ecco qui l'annuncio regalo dei Modà.