Ricordate Tish di Amici? Eccola oggi

Tish, la concorrenti dell'edizione 2017-18 di "Amici di Maria De Filippi", è recentemente tornata sulla scena musicale con il nuovo singolo "Rido male", accompagnato da un radicale cambio di look.

Tijana Boric, questo il vero nome dell'artista, pur non avendo vinto quell'edizione del talent, si era fatta notare per il suo talento e per l'originalità, espressa anche con un look eccentrico e le acconciature appariscenti. La ricordiamo infatti per il caschetto rosso fuoco portato con frangetta e lo stile sopra le righe caratterizzato da make up coloratissimi.

La cantante indossava sempre t-shirt, maxi felpe e abiti casual, che oggi hanno lasciato il posto a camicie, giacche over, trench e scarpe con la zeppa. Ma a renderla quasi irriconoscibile è il nuovo taglio di capelli: è infatti passata ad un più sobrio caschetto castano color mogano, portato ondulato e con la fila laterale.

Ciò a cui la cantante non ha rinunciato sono i puntini sotto gli occhi: il suo segno distintivo da sempre. Come lei stessa ha spesso raccontato, questi due segni, realizzati con un tocco di eyeliner, non hanno alcun valore spirituale, ma hanno il solo scopo si rendere unico il suo look.

(Credits photo: Instagram/tishdots)