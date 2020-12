La figlia di Madonna, Lourdes, è sempre più bella

"Un'artista, una ribelle, una combattente, una forte donna coraggiosa”, così Madonna ha definito sua figlia Lourdes, in una dedica postata su Instagram in occasione del suo compleanno.

A 24 anni Lourdes Maria Ciccone Leon svela un corpo al top, particolarmente sensuale, proprio come quello della madre, di cui sta seguendo le orme artistiche. Il Daily Mail ha recentemente pubblicato degli scatti che la ritraggono spensierata su una spiaggia dello Yucatan, in compagnia del fidanzato Jonathan Puglia.

Indossa un bikini e sfoggia un fisico tonico e un seno perfetto. La bellezza latina l’ha invece ereditata dal padre, il cubano Carlos Leon, ex personal trainer di Madonna: carnagione olivastra, occhi grandi, sopracciglia folte e lunghi capelli scuri.

Proprio come i genitori, anche Lourdes ama tenersi in forma: si allena e studia danza, e da suo padre ha ereditato anche la buona abitudine di mangiare cibo sano per mantenere in salute tutto l’organismo. Buon sangue non mente.