Il regalo di fine anno di Beyoncé alle sue amiche è la sintesi del 2020

Una collana con un ciondolo. Questo è il regalo che Beyoncé ha fatto alle sue più care amiche per chiudere questo strano anno. Il 2020 è stato a dir poco catastrofico e la cantante ha deciso di mandarlo a quel paese... letteralmente. Perché il ciondolo della collana è proprio una mano che fa il dito medio.

Si tratta di un pendente prezioso, realizzato in diamanti che, in realtà, può avere due significati: da una parte si può leggere la scritta "2020", dall'altra è proprio in inno a buttarsi alle spalle questi 365 giorni che stanno (finalmente) finendo, in maniera goliardica e ironica.

Angie Beyince, cugina della star, ha pubblicato la foto del regalo sui social, sottolineando la genialità dell'oggetto: "Beyonce ha regalato a tutte le sue ragazze questa fantastica collana personalizzata 2020. 2020 è una mano con il dito medio e l'anno 2020 combinati in uno sola cosa. Quando l'ho aperta, i miei occhi si sono riempiti di lacrime perché è sia divertente che profondamente sentimentale. Il 2020 ha avuto alti e bassi ma nel complesso è stato davvero strano. Speriamo che il 2021 sia un bene per il mondo".

Come lei stessa ha dichiarato, questo 2020 per Beyoncé è stato un anno difficile. La cantante si sente cambiata e ha deciso di togliere dalla sua vita tutte le situazioni stressanti, per vivere in serenità e in armonia con se stessi e con il mondo.