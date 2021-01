Billie Eilish pubblica un nudo femminile e perde 100mila follower

Un disegno da 100.000 follower. Tanti ne ha persi Billie Eilish partecipando a una sfida sui social media ribattezzata “Post a Picture of”. La cantante di Los Angeles, che non più tardi di due settimane fa ha compiuto 19 anni, ha pubblicato alcuni suoi disegni che mostrano seni di donna e si è improvvisamente trovata a fronteggiare un’emorragia di fan.

Nessuna dramma per la massima esponente della generazione Z, che su Instagram conta la bellezza di 73 milioni di seguaci. Quando le è stato chiesto di pubblicare “a drawing you’re really proud of”, ovvero un disegno di cui fosse davvero orgogliosa, non ci ha pensato su e ha condiviso la pagina di un quaderno piena di disegni di corpi femminili nudi disegnati da lei, con l’aggiunta del commento: “Probabilmente amo i seni”.

Non è noto se il disegno abbia violato qualche regola sul decoro del social network per aver mostrato delle nudità. Un fan più attento degli altri le ha fatto notare come, nella prima mezz’ora dalla pubblicazione della fotografia, avesse perso ben 100mila follower. Appresa la notizia, la Eilish ha postato tra le Instagram Stories la condivisione del tweet del fan facendoci sopra una bella risata: “LMFAOOO y’all babies smh”. Come dire: alla faccia di chi ha scelto di non seguirla più.