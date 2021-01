Francesco Monte è pronto a pubblicare il suo primo EP

Francesco Monte sta per dare forma al suo primo EP. Noto al pubblico televisivo per le sue partecipazioni a Uomini & Donne, nei panni di corteggiatore di Teresanna Pugliese, e per il turbolento epilogo della relazione con Cecilia Rodriguez avvenuta mentre quest’ultima era impegnata nel Grande Fratello Vip, l’influencer tarantino ed ex, tra le altre, di Giulia Salemi, si sta ormai dilettando da tempo con la musica.

Quello appena iniziato sarà l’anno che lo vedrà irrompere su questo nuovo mercato, dopo aver lanciato in passato i singoli “Siamo già domani” e aver presentato alle selezioni di Sanremo Giovani il brano “Andiamo Avanti”. Quest’ultimo è stato scelto tra i 61, ma non è poi risultato tra i 20 che si sono esibiti ad AmaSanremo, il format andato in onda lo scorso 17 dicembre e che ha permesso ai primi 6 classificati di aggiudicarsi i posti disponibili nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

“Orgoglioso di essere entrato tra i 60 finalisti, ma ogni esperienza va vissuta nei tempi giusti”, aveva commentato il 32enne tarantino in merito all’esclusione del pezzo prodotto in collaborazione con Marcello Sutera per Collettivo Funk Publishing, distribuito da Artist First e pubblicato lo scorso 11 dicembre.

Intervistato alla radio da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, l’ex naufrago e concorrente della terza edizione del GF Vip, ha confermato l’uscita dell’EP nei prossimi mesi: “Con Marcello Sutera stiamo lavorando già da tempo alle basi e credo che, già nel 2021, avremo tutti i brani per la raccolta. Sarà la prima sintesi di un percorso musicale ambizioso che punta ad arrivare ad un sound tutto mio e a dare finalmente voce e musica alle mie emozioni. È bello poter lavorare con giovani di grande talento e con artisti di consolidata esperienza che, con bravura e pazienza, mi stanno accompagnando su questo nuovo palcoscenico dell’arte e della vita”.