Alessandro Canino e la figlia Guya: fuori il singolo "Io fino a Te"

Due generazioni a confronto, che parlano linguaggi diversi ma che poi alla fine vogliono trasmettere le stesse emozioni. È così che Alessandro Canino e la figlia Guya lanciano il singolo "Io fino a Te". Un brano fresco e sentimentale, che presto entrerà nel cuore di tutti noi.

"Io fino a te è la continua ricerca della perfezione di un rapporto, che può essere quello tra due innamorati ma anche quello tra un padre ed una figlia. È legna buttata sul fuoco perché questo non si spenga. Ma la perfezione, se esiste, è fatta anche di scelte difficili: raccontarsi delle gioie e dei successi ma anche non vergognarsi di parlare delle debolezze e degli insuccessi".

L'intento della coppia è quella di far dialogare due generazioni diverse e di comprendere il mondo dell'altro attraverso l'amore, la fiducia e il rispetto. Capire per essere capiti, amare per essere amati.