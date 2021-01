Il nuovo album di Vasco Rossi uscirà il 12 novembre 2021

"Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, chi lo sa". È con queste parole che Vasco Rossi parla del suo nuovo progetto discografico: il 19esimo album in studio del Kom vedrà la luce il 12 novembre 2021. Già da un po' si vociferava di un ritorno del rocker di Zocca, ora abbiamo la conferma e anche una data ben precisa.

Il primo gennaio scorso, Vasco ha inaugurato il nuovo anno con il singolo "Una canzone d'amore buttata via", pezzo che sarà contenuto nel disco in uscita a fine 2021. In pochissime ora, il pezzo è salito in vetta alle classifiche e ha ottenuto i consensi di tutti.

In cantiere anche il video, che vede la direzione di Pepsy Romanoff. Il set scelto da Blasco per la clip è molto suggestivo: Piazza Maggiore a Bologna, un set reale che diede i natali al primo live del cantante nel 1979.

Qui l'audio del singolo appena uscito.