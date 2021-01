Elodie lancia la sua prima linea di beauty

Per Elodie questo è un momento magico: lo scorso anno, dopo la partecipazione a Sanremo, il suo successo ha continuato a crescere e oggi è una delle cantanti italiane più apprezzate del momento, anche grazie ad alcune hit che hanno conquistato il pubblico. Dopo questi grandi traguardi, per l’artista romana è arrivato il momento di entrare nel mondo del beauty: proprio come tante altre star della musica, come ad esempio Rihanna o JLo, anche Elodie ha lanciato una sua linea di prodotti per il make-up.

Si chiama ElodieXSephora ed è un’edizione limitata composta da quattro prodotti, tutti molto colorati, che rappresentano lo stile pop e sgargiante della cantante. I fan che decideranno di acquistare capsule collection troveranno una palette di ombretti, una palette di blush, un set di pennelli per il trucco e una tinta labbra long lasting in fucsia scuro. Ogni prodotto porta il nome di una persona importante nella vita di Elodie: il fucsia Myss, ad esempio, si riferisce a Myss Keta, mentre il rosso Joah si riferisce a Joan Thiele.

Al packaging ci ha pensato la mamma di Elodie, Claudia Marthe Mitai: la donna ha creato un collage di disegni per descrivere le mille sfumature del carattere e dell’anima della figlia ed è proprio questa immagine colorata a comparire sulla confezione. I prodotti saranno disponibili dall’8 gennaio su sephora.it e dall’11 gennaio nei negozi. Si tratta di una linea di make-up low cost: il prodotto meno costoso è il rossetto liquido no-transfert che costa 10,99 euro, mentre il più costoso è la palette occhi che costa 24,99 euro.

Con questa linea di prodotti Elodie si conferma essere un’icona di stile, come del resto ha sempre dimostrato di essere, con i suoi look particolari, dal caschetto biondo platino fino alle treccine afro, che la hanno sempre contraddistinta. In questo periodo si parla di una sua nuova partecipazione a Sanremo, questa volta in veste di co-conduttrice: per lei sarà l’ennesimo traguardo raggiunto in una carriera brillante.