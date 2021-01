"Flames" è il nuovo singolo di Avril Lavigne ft. Mod Sun

Avril Lavigne ha pubblicato il suo nuovo singolo, "Flames", in collaborazione con Mod Sun. Nei giorni scorsi, l'artista canadese aveva condiviso con tutti noi una serie di foto sui social, che la immortalavano in studio di registrazione. I fan subito hanno gridato a nuova musica. E così è stato.

Il brano è in uscita oggi, 8 gennaio, e vede la partecipazione del rapper e poeta statunitense, arrivato al successo con l'album "Look Up", del 2015.

Negli scatti c'è anche Machine Gun Kelly... probabilmente le novità non finiscono qui. Chissà cosa ci riserva Avril per il prossimo futuro.

Recentemente Avril ha annunciato l'annullamento del suo tour mondiale previsto per il 2021 a causa della pandemia in corso, tour che avrebbe toccato anche l'Italia, più precisamente il 12 marzo 2021 a Milano e il 14 marzo a Padova.

Infine, qui sotto potete ascoltare l'audio della nuova canzone di Avril.