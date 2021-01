David Bowie: pubblicate due cover inedite di John Lennon e Bob Dylan

Se fosse ancora qui, David Bowie oggi avrebbe compiuto 74 anni. Il Duca Bianco, scomparso prematuramente il 10 gennaio di 5 anni fa, non smette di stupire i suoi fan e, in occasione del suo compleanno, sono state pubblicate due sue inedite cover, una di John Lennon e una di Bob Dylan: "Mother" del primo e "Tryin’ to Get to Heaven" del secondo.

Una sorpresa per tutti gli amanti di uno degli artisti più eclettici e controversi che il nostro tempo abbia mai conosciuto. Un mostro sacro della musica che interpreta a modo suo altri due mostri sacri. La versione di "Mother" a cura di Bowie è stata registrata nel 1998, doveva essere inserita in un album omaggio all'ex Beatles, che poi non vide mai la luce.

A "Tryin’ to Get to Heaven", invece, David ha lavorato nello stesso anno, durante le registrazioni del suo disco dal vivo "LiveAndWell.com". Entrambe le cover sono inserite in un vinile celebrativo dedicato al grande cantautore inglese, stampato in sole 8147 copie per i veri appassionati. Stasera avrà luogo anche un evento per celebrare il compleanno del grande cantautore inglese, al quale saranno presenti molti suoi colleghi nonché amici, come Boy George, Billy Corgan e Trent Reznor.

Qui l'audio di "Mother".

Qui l'audio di "Tryin’ to Get to Heaven".