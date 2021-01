Achille Lauro torna a sorpresa con un nuovo videoclip su YouTube

Atmosfere anni ’20, saltimbanchi e il coro degli Aristogatti: questo il mood del nuovo videoclip dell’artista Achille Lauro, “Bvlgari Black Swing” (feat. Izi & Gemitaiz), pubblicato a sorpresa su YouTube pochi giorni fa.

Il video nasce da un’idea del rapper, realizzata con Mattia Di Tella, in cui scene di passato e presente si susseguono, tra swing e musica elettronica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

Lauro, nell'appena trascorso 2020, ha riscosso grande successo in radio, grazie alla presenza costante in top five del brano "Bam Bam Twist" feat. Gow Tribe, già disco di platino. Nei primi giorni di questo 2021 è tornato con un secondo estratto dopo "Jingle Bell Rock" feat. Annalisa, dal side project 1920 Achille Lauro & The Untouchable Band (Elektra Records/Warner Music Italy).

Il singolo fa parte dell'album del 2018 "Pour L'Amour", registrato insieme al produttore Boss Doms, e reinterpretato in versione swing, in collaborazione con i due artisti urban, Izi e Gemitaiz. Il brano è un "Cirque du Solei” - ossia un circo di suoni sincopati in una jam session volutamente improvvisata - in cui lo stesso Achille Lauro ha diretto i coristi e ha seguito l’orchestra, insieme con Gregorio Calculli e Gow Tribe.

(Credits: Instagram/achilleidol)