I 27 anni di "Serenata Rap": l’amore secondo Jovanotti

Alzi la mano chi non conosce "Serenata Rap" a memoria, o per lo meno il suo ritornello. Questo famosissimo brano di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è entrato a pieno titolo nella cultura pop del nostro Paese e ora compie 27 anni.

"Serenata Rap", infatti, è stato il secondo brano estratto dall’album "Lorenzo 1994": il singolo è uscito il 10 gennaio 1994, subito dopo "Penso Positivo". Il successo tra i fan è stato immediato e non a caso "Lorenzo 1994" è ritenuto da molti il miglior album dell’artista toscano.

Indimenticabile anche il videoclip che ha accompagnato l’uscita del singolo, ispirato alla famosissima foto che ritrae gli operai a lavoro nel cantiere del Rockfeller Center durante la pausa pranzo. Ed è proprio dall’impalcatura di questo cantiere che Jovanotti canta il celebre “Affacciati alla finestra amore mio”.

Una canzone, questa, leggera solo in apparenza perché rappresenta un modo moderno di raccontare l’amore. Il testo è quasi un’opera cinematografica: ascoltandola si riesce ad immaginare perfettamente ogni scena, e chiunque l’ascolti non può che restare in trepidante attesa che la donna amata si affacci alla finestra, in una nuova e contemporanea serenata.