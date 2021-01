Elisa annuncia: “Sto lavorando a tanta musica nuova”

“Diari aperti”, l’ultimo album di Elisa, è stato pubblicato nel 2018. Adesso, a quasi tre anni di distanza, la cantautrice di Monfalcone è pronta per tornare in scena con un nuovo disco che, a sorpresa, rientra a pieno titolo tra quelli più attesi nel 2021.

Ad annunciare l’arrivo del nuovo lavoro è stata la stessa artista con un post sui social che ha entusiasmato i suoi numerosissimi fan: “2021. Eccoci. Proviamoci – ha scritto su Instagram - In realtà la somma del passato per me adesso non vuol dire più provarci, ma qualcosa di più, vuol dire crederci e buttarsi. Nel momento in cui ci stai credendo e in cui ti stai buttando è impossibile che tu stia ‘solo’ provando, perché non c’è bisogno di alcuna prova. L’esito del salto non mi riguarda, quello che mi riguarda è tutto il resto, è quello che si sente e quello che si vede durante il volo, quanto staremo in equilibrio e in bilico contemporaneamente e con quanto impegno e leggerezza ci lasceremo attraversare dai plotoni di emozioni che sempre arrivano. Ci sono modi e mondi infiniti. Siamo infiniti, è tutto così. Oltre la superficie. Mia nonna nei pomeriggi d’inverno stava come un Buddha seduta sulla sua sedia in cucina. Con le guance rosee e tutta assorta ascoltava il suo sugo che cuoceva nella pentola sul fuoco. Lei si girava i pollici, come in una piccola danza delle dita, e con gli occhi scavalcava il muro e i confini nazionali. Modi infiniti. Sorrido e rido molto spesso. Molto spesso anche da sola. Penso che nell’anno passato abbiamo dovuto o potuto tutti (imparare a) farci più compagnia. Oltre la superficie la meraviglia. Oltre i limiti le idee nuove, le soluzioni a cui non si pensava”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA TOFFOLI Official (@elisatoffoli)

“Sto lavorando a tanta musica nuova – ha proseguito - Non ci sto provando, ci sto credendo e mi sto buttando. Buon volo a tutti quelli che ci stanno credendo, in ogni infinito modo possibile anche oltre i limiti, che non hanno il potere di essere assoluti”. Dopo i recenti successi con brani come “Se piovesse il tuo nome”, scritto per lei da Calcutta insieme a Vanni Casagrande e Dario Faini, “Anche fragile” e “Vivere tutte le vite", brano in cui ha duettato con il rapper romano Carl Brave, Elisa è dunque pronta a regalare al suo pubblico tante nuove canzoni per accompagnarli in questo 2021 appena iniziato.