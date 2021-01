Spice Girls, Victoria Beckham: “Ecco quand’è stato il momento esatto in cui ho deciso di lasciare il gruppo”

Victoria Beckham si è esibita per l’ultima volta con le Spice Girls alle Olimpiadi di Londra nel 2012. Da allora, la Posh Spice non ha più voluto saperne di concerti ed eventuali reunion: la moglie del noto calciatore David Beckham aveva ormai compreso che la sua strada sarebbe stata un’altra.

Oggi, in una lettera scrittura alla “futura sé stessa” e pubblicata da British Vogue, l’ex cantante ha raccontato di quando ha deciso di lasciare le Spice Girls, spiegando le motivazioni che l’hanno spinta a farlo: “Ricordo che anni fa stavamo guardando Elton John esibirsi a Las Vegas. Cantava 'Tiny Dancer' come se fosse la prima volta e tu hai realizzato che era come ossigeno per lui – ha raccontato, rivolgendosi a sé stessa - È stato uno di quei momenti che ti cambiano la vita. Cantare e ballare era divertente per te, ma non era la tua passione. Quel giorno hai iniziato la tua avventura per scoprire i miei sogni. Era il momento di smettere di essere una Spice Girl. Per la prima volta, ti stavi avventurando in qualcosa da sola ed era terrificante. Chiudere quel capitolo è stato spaventoso”.

Per Victoria, dunque, lasciare il gruppo grazie al quale è diventata famosa è stato molto difficile ma, allo stesso tempo, è stato importante per lei, perché quando ha deciso di farlo ha capito che il suo futuro sarebbe stato un altro. Nel 2008, infatti, la Posh Spice ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda, lanciando una sua linea, per poi proseguire anche nell’ambito del beauty.

“So che stai ancora reinventando te stessa, accettando nuove sfide e ignorando chi dice che non ce la farai – ha detto ancora - Guarda sempre oltre la saggezza convenzionale per tracciare la tua strada. Prima hai seguito la tua passione per la moda e, più recentemente, quella per il beauty. Cosa ci sarà dopo? – ha concluso - Non vedo l'ora di saperlo”. Oggi Victoria è una stilista apprezzata e forse quella scelta è stata la più giusta per lei.