La rapper Azealia Banks avrebbe disseppellito e cucinato il suo gatto in diretta sui social

Azealia Banks è una cantante e rapper statunitense ben nota per i suoi comportamenti sopra le righe, soprattutto sui social. Ecco perché la notizia che sta circolando in questi giorni, per quanto assurda, potrebbe anche essere vera.

Alcuni utenti dei social, infatti, accusano l’artista di aver compiuto qualcosa di davvero macabro e orribile: Azealia avrebbe disseppellito il suo gatto Lucifero, morto circa tre mesi fa, e lo avrebbe cucinato, mettendolo a bollire in una pentola. La rapper avrebbe documentato ogni momento di questa operazione con un video che avrebbe poi postato online.

La clip è stata ben presto rimossa, ma alcuni utenti attenti, però, l'hanno salvata e condivisa: “Qualcuno chiami la polizia – scrive ad esempio una donna su Twitter, pubblicando la clip – Azealia Banks ha disseppellito il suo gatto, lo ha cucinato e ha fatto una minestra. Deve andare all’inferno”.

Le immagini sono davvero raccapriccianti e ne sconsigliamo la visione alle persone più sensibili.

Somebody call the police. Azealia Banks dug up her dead cat, cooked it, & made soup she going to HELL HELL pic.twitter.com/5INP06cu2w