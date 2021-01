Cher rivela: “Un fan ha cercato di uccidermi”

In una nuova intervista per il Guardian, Cher ha rivelato per la prima volta di aver rischiato di morire per mano di un fan. L’episodio risale agli anni ’80 ma la cantante lo ha raccontato solo adesso: “Una volta una persona ha tentato di uccidermi”, ha detto l’artista oggi 74enne.

Accadde subito dopo la fine di un concerto del 1982 a New York: Cher si era appena esibita a Broadway con lo spettacolo Come Back to the Five and Dime e, come al suo solito, al termine della performance si fermò a salutare i fan. A un tratto, un uomo le si avvicinò, l’afferrò per un braccio e la spinse fuori dai camerini, trascinandola in una via poco frequentata. L’artista era terrorizzata e non riuscì a reagire: “Mi disse ‘Non fiatare o ti uccido’”, ha raccontato.

Fortunatamente, due fan videro la scena e intervennero subito, iniziando a gridare. L’aggressore si spaventò e scappò: da quella sera Cher evita sempre di restare da sola dopo i concerti e si fa sempre proteggere dalle sue guardie del corpo. Da quel triste episodio sono passati tantissimi anni ma il ricordo è ancora vivo nella mente della cantante, perché in quel momento ha davvero temuto di morire. Di certo è un episodio che l’ha segnata ma per fortuna non è riuscito a fermarla: Cher ha infatti portato avanti la sua carriera che è sempre stata costellata di successi.