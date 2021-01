Jovanotti: la figlia Teresa racconta la sua vittoria sul linfoma di Hodgkin

Sette mesi e sei cicli di chemioterapia per sconfiggere un linfoma di Hodgkin: è stata la battaglia di Teresa Cherubini, la figlia 22enne di Jovanotti e Francesca Valiani.

Dopo aver sconfitto la malattia, Teresa ha deciso di raccontare la sua esperienza sui social, con l’appoggio totale da parte del padre, che in un post ha scritto: “Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca. Vi copio qui il suo post di IG”.

La lotta contro questo nemico invisibile è iniziata ad agosto 2019, con quello che sembrava un banale prurito alle gambe che però non accennava a passare, ma anzi peggiorava sempre di più. A giugno 2020 il prurito ha coinvolto tutto il corpo, impedendo a Teresa di dormire, finché la ragazza, dopo aver notato un linfonodo ingrossato sotto il braccio, ha deciso di rivolgersi a un medico.

Il 3 luglio è arrivata la diagnosi di un linfoma di Hodgkin e sono iniziate le cure: sei cicli di chemioterapia presso l’Istituto Europeo di Oncologia a Milano. La terapia non le ha fatto perdere del tutto i capelli, ma Teresa ha deciso comunque di radersi, il 9 dicembre, come simbolo di un nuovo inizio.

Il post Instagram arriva dopo la guarigione ufficiale, il 12 gennaio. Finito l’incubo, Teresa ha voluto finalmente raccontare la sua storia e ringraziare chi, tra amici, famiglia e personale medico, l’ha sostenuta e aiutata in questo percorso difficile: “Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non è andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”.

Ora, come dice Teresa, non resta che ricominciare a vivere.

