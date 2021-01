Adele: secondo un amico, il suo nuovo album potrebbe uscire a febbraio

Questo 2021 potrebbe essere davvero l'anno giusto per poter ascoltare il nuovo disco di Adele. Quello che i fan attendono ormai da anni. Per l'esattezza, da più di 5 anni: tanto è trascorso dall'ultimo progetto, intitolato "25", che Adele ha rilasciato il 20 novembre 2015.

A riaccendere le speranze è stato Alan Carr, conduttore e comico britannico, nonché molto amico della cantante. In una recente intervista rilasciata a "Grazia UK", alla domanda "Quale album si dice che uscirà a febbraio: Adele, Rihanna o Cardi B?", il conduttore ha risposto senza esitazione: "Adele, non è così?".

“I’ve heard some tracks... oh my god it’s amazing” @chattyman



Adele is coming, I repeat, Adele is coming to save us



Find out more : https://t.co/sX9K8tP0IO



Season 2 #DragRaceUK starts tomorrow night 7pm on @bbciplayer pic.twitter.com/BnspX6jHpe — Grazia UK (@GraziaUK) January 13, 2021

Ma non è tutto. Alan, infatti, ha anche aggiunto di aver già ascoltato delle tracce e di averle trovate fantastiche: «Ho ascoltato alcune tracce del disco. Oh mio Dio, è così incredibile. È fantastico. Le ho detto: "Quella voce è come un vecchio amico". È davvero come un vecchio amico. Perché ci sono alcune persone nelle classifiche che suonano un po' come Adele e tu dici "Oh, sembrano Adele", ma poi quando senti di nuovo la voce di Adele dici "Oh no, ce n'é una sola. C'è solo una Adele"».

Insomma, non resta che attendere ancora un po' e sperare che l'attesa stia davvero per finire!

(Credits: Instagram/adele)