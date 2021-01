Jennifer Lopez attaccata dagli haters per le foto al mare con la cellulite, ma i fan la difendono

Jennifer Lopez a 51 anni stupisce sempre per la sua bellezza incredibile e il suo fisico mozzafiato, ottenuto grazie a una dieta equilibrata e un esercizio fisico costante. Anche lei, però, come chiunque altro alla sua età, può avere qualche difetto: agli haters è bastato vedere alcune foto che ritraggono la popstar al mare per attaccarla senza pietà.

In queste immagini, JLo si trova sullo stand up paddle, meglio noto come SUP: in alcune foto di spalle si vede un po’ di cellulite sul suo lato B e tanto è bastato per far scatenare l’odio sui social. Quello che la cantante sta subendo in queste ore è un vero e proprio attacco di bodyshaming: “Senza due metri di extention, trucco, parrucco, luci perfette e quant’altro”, ha scritto un utente su Twitter, criticando JLo. Sono stati tantissimi i commenti poco carini nei confronti dell’artista ma, per fortuna, i suoi fan si sono schierati in sua difesa.

“Metterei la firma per essere come Jennifer Lopez a 51 anni – scrive ad esempio Evae su Twitter – e voglio vedere se voi non vi mostrate al meglio nelle foto Instagram, paladine della giustizia”. I followers dell’artista sostengono che quella degli haters sia solo invidia: “La discussione sul fisico di Jennifer Lopez ti fa capire come ragiona la gente – ha scritto ad esempio Marco La Scala, sempre su Twitter - Sei una donna di successo da più di vent'anni, sei conosciuta in ogni angolo del pianeta e alla fine parlano di te per giudicare il tuo fisico mentre ti fai i c***i tuoi al mare. Congratulazioni”. “Fate bodyshaming a Jennifer Lopez perché siete sfatte dall’invidia – scrive un altro utente - E povere. Povere fuori e povere dentro”.

Tra l’altro, Jennifer Lopez si mostra spesso senza trucco sui social ed è sempre meravigliosa: probabilmente è proprio questo che scatena la rabbia e l’invidia di chi ha provato ad attaccarla per le foto al mare. L’artista, però, ha sempre ignorato i leoni da tastiera e sa che può sempre contare sul supporto dei fan.