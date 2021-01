Blink-182: Travis Barker conferma che il nuovo album uscirà nel 2021

Il nuovo album dei Blink-182 uscirà entro il 2021. È quanto ha affermato Travis Barker, lo storico batterista della band pop punk, rispondendo ad un fan che su Instagram gli aveva chiesto se c’è qualche nuovo album del gruppo in arrivo quest’anno.

La sua risposta, un deciso "si", fa sperare i fan. E, stando a quanto aveva dichiarato il cantante Matt Skiba nel mese di ottobre, si tratterà di un album completo contenente brani che ricordano i tempi di "Enema Of The State" e "Take Off Your Pants and Jacket".

In realtà la band avrebbe dovuto lanciare questo nuovo album già poco dopo la pubblicazione dell'ultimo lavoro discografico, intitolato "Nine" e uscito alla fine del 2019. Al tempo Barker aveva dichiarato: “Stiamo concludendo quello che pensiamo sarà un EP che si spera uscirà entro la fine dell’estate. C’è una canzone chiamata ‘Quarantine’ che uscirà molto, molto presto“.

"Quarantine", il singolo ispirato alla pandemia, è effettivamente uscito ad agosto. Ma il resto dell'EP ha subito ritardi. Tanto che Mark Hoppus, intervistato, era stato piuttosto vago sull'uscita dell'album dichiarando: “Ci stiamo lavorando. Matt tornerà in studio con John per lavorare a nuove canzoni. Abbiamo una tracklist, dobbiamo ancora finire queste canzoni e mixarle. Siamo ancora lontani, ma ci stiamo lavorando. Queste canzoni sono fantastiche. Ragazzi, vi aspetta una nuova fantastica musica dei blink-182, si spera, nel prossimo futuro“.