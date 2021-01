Elettra Lamborghini: “Ho un dolore assurdo alle gambe”

Questo dovrebbe essere un bel periodo per Elettra Lamborghini, considerando che si è da poco sposata con l’amore della sua vita, il dj Afrojack. In effetti, per quanto riguarda l’amore, la cantante sta vivendo un idillio, ma purtroppo dal punto di vista della salute pare ci sia qualcosa che non va.

La bella ereditiera ne ha parlato sui social, pubblicando un post in cui si è sfogata mettendo in allarme tutti i suoi fan: “Non riesco a tenere le gambe incrociate, le sento fragili – ha rivelato – è un dolore assurdo. Non so cosa mi stia succedendo. Non vorrei dirlo – ha aggiunto scherzando – ma sto diventando vecchia”.

Con la sua solita ironia, Elettra riesce a sorridere anche di fronte a un problema di salute come questo che, comunque, pare sia solo un fastidio passeggero. I fan, insomma, possono stare tranquilli.