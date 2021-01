Sanremo 2021: Alice Campello affiancherà (forse) Amadeus alla conduzione

Per il secondo anno consecutivo Amadeus potrebbe scegliere per Sanremo 2021 una co-conduttrice che arriva direttamente dal mondo del calcio. Si tratta di Alice Campello, moglie del calciatore spagnolo Álvaro Morata, attaccante della Juventus. Sono solo rumors, Lady Morata ancora non avrebbe confermato la notizia... anche se in molti - soprattutto sui social - la danno come vera. Nell'attesa di vederla (forse) sul palco dell'Ariston, scopriamo qualcosa di più su di lei.

Alice è giovanissima, ha 25 anni, è di Mestre ed è sposata con l'attaccante dal 2017 e ha 3 figli, Leonardo, Alessandro ed Edoardo. Indiscutibile la sua bellezza, la giovane potrebbe essere già arrivata a uno dei ruoli più importanti della sua vita, accompagnando Amadeus durante le serate della kermesse canora più importante d'Italia.

La sua vita si divide tra la famiglia e la sua carriera di modella, imprenditrice e influencer. Alice, infatti, è molto seguita su Instagram, dove conta la bellezza di 2,4 milioni di follower.

Dopo il matrimonio con Morata, è diventata molto conosciuta e ora, con la possibile co-conduzione del Festival, la sua popolarità potrebbe salire alle stelle.

Qui la vediamo in un bellissimo scatto con il marito.