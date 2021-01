Lady Gaga: ecco cosa significa la colomba dorata indossata per l'Inauguration Day

Lady Gaga ha sostenuto l'insediamento di Joe Biden e Kamala Harris intonando l’inno nazionale americano. Una performance emozionante e coinvolgente.

Per l'occasione la popstar ha scelto di indossare un abito disegnato da Daniel Roseberry per Schiaparelli Haute Couture sul quale ha appuntato una grande spilla dorata raffigurante una colomba con un ramoscello d'ulivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Couture Vision (@couturevision)

Miss Germanotta ha voluto spiegare il significato di questa scelta e lo ha fatto in un tweet: «Una colomba che porta un ramoscello d'ulivo. Che possiamo tutti fare la pace l'uno con l'altro».

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021

Un messaggio di pace e speranza che la popstar aveva espresso anche in un precedente post in cui parlava dell'Inauguration Day come di "un giorno di amore e non di odio".

La cantante, dicendosi "onorata" di aver preso parte a questo importante passaggio di consegne che segna la fine della controversa presidenza Trump, ha dichiarato: «La mia intenzione è riconoscere il nostro passato, curare il nostro presente e appassionarci a un futuro in cui lavoriamo insieme amorevolmente».

(Credits photo: Instagram/couturevision)