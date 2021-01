Milan: Leao diventa un rapper e lancia il suo primo album

Un fantasista anche fuori dal campo: Rafael Leao, attaccante in forza al Milan, sta per pubblicare il suo primo album intitolato “Beginning”. Il nuovo progetto, che uscirà il 29 gennaio, è una raccolta di sette brani rap, trap e drill.

Un giocatore dall’estro inesauribile Rafa, che dimostra grande talento non soltanto calcistico, ma anche musicale. Un ragazzo animato dalla passione per il rap, che riuscirà alla giovane età di 21 anni a pubblicare un album tutto suo: “Mi piace molto rappare e penso che quando finirò la mia carriera di calciatore potrei fare quello, nella vita. Per ora è un passatempo e basta: faccio trap, ma parlo soprattutto della mia vita, dei sacrifici per arrivare fin qui”.

Per adesso è solo un rapper part time Rafa, ma è già convinto che una volta conclusa la carriera di calciatore, si dedicherà anima e corpo alla sua passione per la musica. E sui suoi compagni rivela: “Dalot ascolta la musica migliore, Rebic la peggiore. Rispetto la musica del suo paese, ma quando la mette è veramente strana, Con quale compagno produrrei una canzone? Saelemaekers. Sa cantare. Ha fatto anche lui una canzone, me l’ha fatta vedere, è in francese. Ha un buon flow”.