Ecco la poesia di Amanda Gorman "The Hill We Climb" mixata da una dj

Sono stati diversi i volti noti a partecipare alla cerimonia d’insediamento di Joe Biden, ma una giovane donna ha catturato l’attenzione, rubando la scena. Si tratta di Amanda Gorman, poetessa di appena 23 anni, laureata ad Harvard e National Poet Youth Laureate, che ha suscitato riflessioni ed emozioni forti, recitando la sua "The Hill We Climb" durante la cerimonia di insediamento del neo eletto Presidente USA.

Questo giustificato e meritato clamore non ha toccato anche il mondo della musica, tanto che la dj Cheryl Waters, della radio di Seattle KEXP, durante il suo programma "The Midday Show", ha messo in piedi un gradito esperimento, sovrapponendo la poesia recitata da Amanda Gorman ad un pezzo strumentale intitolato Zion - che chiudeva l’EP Fondue Party - del gruppo progressive funk di Seattle, Polyrhythmics.

"Una delle cose belle di KEXP è che a programmare la musica in ogni istante c’è un essere umano e perciò possiamo rispondere in tempo reale agli avvenimenti. Non ero sicura di quel che avrei voluto passare, non sapevo quale sarebbe stato il mood giusto per la giornata, ci ho pensato a lungo. Poi mi ha ispirata il discorso, la voce potente, il peso di quelle parole. Sapevo che il pezzo dei Polyrhythmics rappresenta l’abbinamento perfetto", ha dichiarato la dj.

Ecco il risultato:

