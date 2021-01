Gabry Ponte è stato dimesso: “Questa è stata la settimana peggiore della mia vita”

Nei giorni scorsi Gabry Ponte ha annunciato che avrebbe dovuto sottoporsi a una delicata operazione al cuore a causa di una valvola non funzionante dovuta a una patologia congenita, nello specifico un’insufficienza mitralica severa che ha richiesto un intervento toracoscopico mininvasivo.

Mentre era in ospedale alle Molinette, il noto dj ha aggiornato i suoi fan sulla sua situazione: è stato operato e l’intervento è riuscito benissimo, anche se adesso lui è molto provato com’è facile immaginare.

Fortunatamente, però, è già stato dimesso e ora probabilmente dovrà stare a riposo a casa. Gabry ha voluto ringraziare i dottori che si sono presi cura di lui con un altro post su Instagram: “Con il prof. Rinaldi, primario di Cardiochirurgia. È lui che mi ha ‘riparato’ il cuore! – ha scritto, pubblicando una foto con il dottore - Lui e la sua equipe fanno cose incredibili ogni giorno… non avete idea! Voglio ringraziare tanto anche gli anestesisti e poi tutti gli altri medici, gli infermieri, gli strumentisti e gli OSS che lavorano qui in reparto”.

“Oggi mi dimettono – ha proseguito - e si conclude ufficialmente un capitolo che definirei senza troppi dubbi ‘la settimana peggiore della mia vita’. Me ne torno a casa ragazzi! Ci sentiamo presto per un sacco di cose belle”. Adesso Gabry Ponte si prenderà un periodo di pausa per rimettersi in sesto, ma presto tornerà a suonare per i suoi numerosissimi fan.