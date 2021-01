Super Bowl 2021, la protagonista sarà Miley Cyrus

La regina del Super Bowl 2021 sarà Miley Cyrus: ad annunciarlo è stata la stessa artista che sui social ha confermato la sua presenta per il primo TikTok Tailgate della manifestazione che avrà luogo il 7 febbraio. “Ci sarò per il TikTok Tailgate! – ha scritto nel suo post – non vedo l’ora di mettere su uno spettacolo per gli ospiti d’onore della NFL prima della partita… operatori sanitari di Tampa e di tutto il Paese!”.

A confermare la presenza della cantante è stata anche la stessa NFL che su Twitter ha annunciato il primo TikTok Tailgate, ovvero l’evento pre-partita con 7500 operatori sanitari vaccinati che sono stati invitati ad assistere gratuitamente all’evento al Raymond James Stadium di Tampa. In totale, saranno 22mila gli spettatori che potranno accedere allo stadio; inoltre, le 32 squadre della NFL hanno selezionato operatori sanitari delle loro aree di provenienza per invitarli all’evento.

Miley non sarà l’unica artista che si esibirà al Super Bowl di quest’anno: oltre a lei ci saranno, infatti, anche Jazmine Sullivan ed Eric Church, che canteranno l’Inno nazionale, mentre H.E.R. dovrebbe cantare America The Beautiful. Lo spazio di intervallo a metà tempo, invece, sarà riempito con la musica di The Weeknd.