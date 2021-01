The Kolors, in uscita il nuovo singolo “Mal di gola”

Venerdì 29 gennaio uscirà il nuovo singolo dei The Kolors, intitolato “Mal di gola”. Con questo brano, pubblicato con Island Records, la band continua il suo viaggio negli anni ’80 intrapreso con i precedenti successi, come l’ultimo pezzo, “Non è vero”, che ha rappresentato anche un omaggio a Pino Daniele.

I The Kolors mescolano le sonorità degli anni passati con il funk e la black music e i loro testi sono sempre azzeccati e mai banali: sono questi gli ingredienti che hanno conquistato i fan di Stash e compagni.

È stato proprio il frontman a comporre anche questo ultimo brano, insieme a Davide Simonetta, Simone Cremonini e Alessandro Raina. Stash lo ha anche prodotto, insieme ai Daddy’s Groove. Le intenzioni di proseguire con questo ritorno al passato sono state confermate dallo stesso cantante.

“’Mal di gola’ prosegue il viaggio della band nel mondo, sonoro e visivo, degli anni ’80, anni in cui io, Alex e Daniele ci ritroviamo perfettamente – ha spiegato - Non solo ci piace poter lavorare in analogico e con strumenti dell’epoca, ma per noi è uno stimolo continuo riferirci a quel periodo. Sicuramente i miei ascolti fin dall’infanzia hanno un peso sulla musica che scriviamo e produciamo - ha concluso - ma posso dire che anche visivamente ho scelto quel decennio come riferimento artistico per ‘colorare’ la mia vita oggi”.