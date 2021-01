Eros Ramazzotti si sfoga e denuncia una situazione di degrado

Eros Ramazzotti ama molto andare a fare lunghe passeggiate in mezzo al verde. In una delle sue recenti avventure, però, il cantautore romano si è ritrovato davanti uno spettacolo indecoroso che ha deciso di denunciare sui social.

Il musicista si trovava in mezzo a dei vigneti insieme a un suo amico quando si è imbattuto in un cumulo di rifiuti gettati proprio nel bel mezzo della natura. C’erano buste di plastica, cartacce, cestini stracolmi e spazzatura di ogni tipo, un degrado che ha rattristato davvero tanto Eros e lo ha spinto a pubblicare online un video in cui ha espresso il suo disappunto.

Nella breve clip che il cantautore ha pubblicato tra le sue stories di Instagram e che poi è stata condivisa da alcuni fan, si vede la mano dell’artista che fa cenno di no, indicando lo spazio verde abbandonato all’incuria. La speranza è che la segnalazione di Eros colpisca nel segno e faccia diventare tutti un po’ più responsabili e rispettosi della natura. Intanto, un piccolo risultato è stato raggiunto: oggi il cantante ha infatti pubblicato una nuova story in cui mostra il cestino del video precedente finalmente pulito. La sua denuncia, insomma, è servita a qualcosa.