Take That, Gary Barlow conferma: “La reunion si farà”

Gary Barlow è riuscito a far sognare migliaia di fan in tutto il mondo annunciando il ritorno dei Take That. Il cantante, che attualmente sta ricoprendo il ruolo di giudice nell'edizione britannica del talent X Factor, ha rivelato al Daily Mirror che è sua intenzione riunire la boy band il prima possibile: al momento non si può dire quando questo avverrà, vista la situazione dovuta all’emergenza sanitaria, ma ormai la reunion sembra quasi certa.

Il cantante è ancora molto legato al suo gruppo d’origine e le sue parole lo dimostrano: “Una delle grandi emozioni di essere parte di una band è che non sai mai cosa succederà, canzone dopo canzone – ha detto - Il gruppo è un ambiente meraviglioso, un rifugio sicuro. È un posto dove tornare quando ti sei esibito da solo e senti che è tempo di tornare a casa. Se torneremo insieme? – ha concluso – penso proprio che succederà”.

In realtà, la nota boy band fondata nel 1990, è ancora in attività, ma con solo tre membri della formazione originale, ovvero Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald. Jason Orange ha abbandonato il gruppo da anni, così come Robbie Williams che fu il primo ad andarsene nel 1995, per dedicarsi a una carriera come solista. La sua fu una scelta azzeccata, visto che anche da solo ha collezionato un successo dopo l’altro.

Negli anni, però, Robbie si è riunito spesso con i suoi compagni per brevi esibizioni, come nella finale britannica di X Factor nel 2018, oppure l’esibizione virtuale durante il lockdown nei mesi scorsi. L’artista, dunque, è sempre pronto e disponibile per tornare insieme ai suoi amici; il vero problema è rappresentato da Jason Orange che ormai si è ritirato a vita privata da anni, evitando persino qualsiasi contatto con gli altri componenti dei Take That. La band ha sempre dichiarato di essere pronta ad accoglierlo di nuovo qualora dovesse decidere di tornare: chissà che stavolta Gary Barlow e i suoi compagni non riescano a convincerlo per far felici tutti i fan del mondo.