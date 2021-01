Chadia Rodriguez, in arrivo il nuovo singolo “Donne che odiano le donne”

Chadia Rodriguez torna in scena e lo fa per lanciare di nuovo un messaggio importante. Il suo successo del 2020, “Bella così”, interpretato insieme a Federica Carta, parlava della lotta al body shaming e al cyber bullismo. Con il suo nuovo singolo, invece, la rapper torinese vuole raccontare di quanto sia importante la solidarietà tra donne, perché spesso sono le stesse donne a farsi la guerra e a discriminarsi a vicenda, anziché essere unite.

Non a caso, la nuova canzone si intitola “Donne che odiano le donne” e verrà pubblicata venerdì 5 febbraio. Il pezzo è stato prodotto da Big Fish e realizzato con la collaborazione di Erika Lei. Ancora una volta Chadia ha attinto alle sue esperienze personali per trasformarle in musica.

Su Instagram ha spiegato: “Nella mia vita chi ha provato a ostacolarmi sono state soprattutto altre ragazze, e posso dirvi sulla mia pelle che le donne che odiano le altre donne sono un problema tanto quanto il maschilismo. Noi invece preferiamo essere una squadra”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CHADIA RODRIGUEZ (@chadiaarodriguez)

Con questa canzone la rapper dà il benvenuto al 2021, sulla scia del grande successo ottenuto non solo con “Bella così”, ma anche ad esempio con il featuring con Annalisa nel brano “Principessa”.